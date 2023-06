Haapsalu vanalinna parkimist kontrollivad Ühisteenused

Sel nädalavahetusel kontrollib AS Ühisteenused Haapsalu vanalinnas parkimist. Sellele viitavaid tahvleid oli juba täna kontrollitav ala täis.

Haapsalu linnavalitsus otsustas parkimist suurürituste ajal kontrollima hakata, sest sellega on aastaid probleeme olnud, esimene katsetus tehakse Itaalia veinipeo ajal.

Parkimist on plaanis kontrollida vanalinna piirkonnas: Metsa tänaval alates Uuest tänavast, Posti tänaval Nurme tänavast ja Kalda tänaval ringristmikust vanalinna poole. Samuti hoitakse silm peal kogu Väikese viigi ümbrusel. Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu on varem kinnitanud, et parkimine Haapsalus tasuliseks ei muutu, vaid ettevõte kontrollib keelualale pargitud autosid ning trahvib ja hoiatab valesti parkinud juhte.

Tänavatel olevatelt siltidelt võib lugeda, et valesti parkimise eest on leppetrahv 57 eurot.

Kõik liiklejad peaksid autot parkides olema tavapärasest tähelepanelikumad, sest suurürituste ajal on parkimist keelavaid märke väljas tavapärasest rohkem.

Parkimise kontrollimine ei tekita linnavalitsusele ühtegi kulu ega tulu.