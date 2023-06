Ägedad kingiideed teismelistele

© Getty Images Signature canva.com

Mõistame, et kingituse valimine võib vahete vahel osutuda keeruliseks, eriti kui tegemist on teismelistega. Oleme pannud kokku juhendi, mille põhjal saad koguda ideid leidmaks ideaalne kingitus kas sünnipäevaks, jõuludeks või mõneks teiseks oluliseks tähtpäevaks. Olgu selleks siis saabuv sünnipäev või mõni teine temale oluline tähtpäev. Ammuta inspiratsiooni ja üllata noori ägedate kingitustega!

Kingitused, mis on seotud noore huvidega, paneb nende silmad särama

Üks kõige paremaid viise, kuidas leida sobiv kink, on mõelda sellele, millega noor tegeleb. Mõtle, millised on tema hobid? Ehk käib ta kunstiringis? Või armastab ta hoopiski sporti? Arvesta sellega, millega ta tegeleb ja leia midagi, mis aitab tal selles olla veelgi parem. Selleks võivad olla uues sporditossud, -riided või kunstitarbed.

Kui tal pole konkreetset hobi või sellega seonduvalt pole midagi vaja, siis ehk meeldib talle PlayStation. PlayStation 5 on uus ja vinge mängukonsool, mis pakub tõetruud elamust, ükskõik, mida sellega mängida. See pole mitte lahe kink teismelisele, vaid ka lapsevanematele. PlayStation 5 mängukonsool pakub ajaviidet nii lapsele endale kui ka tema sõpradele. Pole noori, kellele ei meeldiks mängukonsoolid. Üllata teda uusima ja vingeimaga – PlayStation 5 mudeliga! Vaata ka siit, mida on sellega mängimiseks vaja!

Kõiksugused hobidega seotud kingiideed, seal hulgas mängukonsoolid ja palju muud, saad valida välja Hansapostist või Kaup24-st. Avasta suurepärane valik ja leia kõik kingid ühest kohast!

Mõtle, mida kingisaaja soovib

Teine hea viis, kuidas leida õige kingitus, on mõelda sellele, mida ta vajab. Ehk on ta ise öelnud, mida endale sooviks. Või oskad sa ise arvata, mis võiks talle meeldida. Selleks võib olla ka midagi, mis on seotud toredate mälestustega: ilus käevõru, mis sümboliseerib toredaid hetki või mõni väljasõit temale ja sinule olulisse kohta.

Noortele meeldivad ka lahedad tossud ja riided. Samuti parfüümid ja erinevad meigitooted. Neid on aga keeruline ise valida ja seetõttu tasub kaaluda mõne suure valikuga ostukoha kinkekaardi peale. Selleks sobivad hästi Kaup24 või Hansapost, sest nendest e-poodidest saab tellida kõike alates meigitoodetest kuni kodutehnikani välja.

Alati on variant küsida otse noorelt. Seda eriti teismeliste puhul, kes tihti omavad tugevat arvamust ja soove. Pole midagi paremat kui kinkida seda, mida ta ise soovib. Isegi siis, kui sa otsustada kinkida miskit, mida noor on sulle öelnud, saad kingitusele juurde lisada midagi, mida ta ei teadnud. Nii muudad kingisaajale kingituse avamise ning kinkimise põnevamaks.

Loodame, et meie soovitused aitavad sul leida ideaalse kingituse saabuvaks tähtpäevaks. Ideid võid leida ka nii, kui avad e-poe valiku ja tutvud toodetega. Tee seda kindlasti, et leida parim kingitus noormehele või neiule.