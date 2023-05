Katarine Rosalie: epistel porduseadusest, Soodomast ja Komorrast

On aeg hädakella lüüa, mu armas rahvas, sest meie väike Eestimaa tahetakse nüüd muuta Soodomaks ja Komorraks, kus vend ei tunne venda ja mees ei tee vahet kitse ja naise vahel, vaid kõik võivad abielluda kõigiga! Seda seadust surub läbi jälle muidugi Roimaerakonna homoteerull, mille roolis on Kaja, aga teerulli mootor töötab teadagi pimeduse jõul ja Sorose uusmarksistlike salasepitsuste küttel.

Kui enne oli, et kõik maailma proletaarlased ühinegu, siis nüüd kõlab deviis, et kõik maailma perverdid ühinegu! Nii muudetakse jõuga perverssus normaalsuseks ja normaalsus perverssuseks ning peagi saame näha, kuidas pedede asemel hakatakse häbistama ja karistama hoopis tublisid ja ausaid traditsioonilisi abielumehi ja -naisi. Selle eest, et nemad julgevad kindlad olla oma loomuses ja elada Universumi seaduste kohaselt väärikat abielu teise sugupoolega, mitte teise mehe, teise naise, kodulooma, surnukeha või kapsarauaga.

On ju ka teada, millega taoline häbielu elamine kord lõpeb, kui Universumi arm otsa saab ja kannatus katkeb.

