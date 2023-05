Lääne-Nigula vald toetab Piirsalu külaseltsi 6000 euroga, millest piisab seltsimaja metsa- ja loodusõppekeskuse majutusruumide ehitamise omaosaluse katmiseks.

Rahaeralduse eelnõu volikogule tutvustanud Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et Piirsalu külaseltsi toetatakse valla reservfondist ja volikogu ees on ta selle tõttu, et reservfondi eraldised, mis pole ette nähtud erakorralisteks töödeks või avariide likvideerimiseks, on volikogu otsustuspädevus.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!