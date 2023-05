Ekspert hoiatab: aegunud päiksekreemi ei tohiks endale peale määrida

Esimeste ilusate kevadilmadega on UV-tase kaitse kasutamiseks juba piisavalt kõrgeks tõusnud, aga eelmise hooaja või aegumistähtaja ületanud päiksekreemi ei peaks selleks siiski kasutama, hoiatab Eesti esimese „parim enne“ ja sellele lähenevate kaupade poe Sumena asutaja Joosep Kaljula.

Joosep Kaljula sõnul tõuseb päevane UV-kiirguse tase praegu juba 5-6ni, mis on piisav, et pikemalt õues viibides nahapõletusi tekitada. „Peale talve on nahk päikesekiirgusele vastuvõtlikum ning õrnema nahatüübiga inimesed peaksid päiksekreemi kasutama juba siis kui UV-indeks kerkib üle 3-4,“ soovitas Kaljula.

„Enamikule tarbitavatele toodetele on märgitud peale kas „kõlblik kuni“ või „parim enne“ tähtaeg. „Kõlblik kuni“ kaupa võib üldjuhul julgelt pikalt peale tähtaja möödumist kasutada, aga päiksekreem on üks nendest, millega seda teha ei tohiks. Avamata päiksekreemi säilimisaeg on küllalt pikk, tavaliselt paar-kolm aastat, aga juba avatud pakendi puhul toimeainete mõju seistes väheneb ja sellest pole enam samaväärselt kasu,“ ütles Kaljula.

„Eelmise hooaja päiksekreemi võiks kas ära visata või vähemalt kriitilise pilguga üle vaadata – kui selle värvus või konsistents on muutunud vesiseks või tükiliseks, siis kindlasti mitte kasutada,“ soovitas Sumena asutaja.

„Päiksekreemi peaks hoiustama jahedas ja pimedas, sest soojas ja valges kohas selle toime väheneb. Ka näiteks randa minnes tasub päiksekreemi pudel rätiku sisse ja varju panna ning alati hoida kork korralikult peal. Kõige parem päiksekreemi säilitamise nipp on seda hoiustada külmkapis,“ soovitas Kaljula.

„Kaupasid, mille märgistus on „parim enne“, ei peaks kartma tarbida ka peale selle tähtaja möödumist kuna kvaliteet ei lange ja niisama pole mõtet toitu või muud täiesti head kraami ära visata. Näiteks kuivained, šokolaad, mesi või konservtoidud säilivad kuid ja isegi aastaid peale „parim enne“ tähtaja lõppu,“ rääkis Kaljula.

Joosep Kaljula sõnul on lisaks toiduainetele “parim enne” märgitud ka kosmeetikatoodetele. „Ka nendega ei juhtu mõistlikult hoiustatuna ja suletuna tegelikult isegi paar aastat peale tähtaja möödumist üldjuhul midagi. Nagu päiksekreemigagi, võiks ka „parim enne“ kaupasid säilitada pimedamas ja jahedamas kohas, näiteks kapis või sahtlis,“ ütles Kaljula.