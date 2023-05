Aiamööbli katted – kas need on tõesti vajalikud

Home4you valikus on palju erinevaid aiamööbli katteid ja kindlasti oled kuulnud ka teisi nendest rääkimas. Kui sinu peas mõlgub küsimus, kas aiamööbli katted kuluvad ka päriselt ära, siis oled jõudnud õigesse kohta. Juba alljärgnevates lõikudes räägime lähemalt sellest, millega on tegu ja kas sa peaksid selle ka endale ostma.

Mille jaoks on aiamööbli katted vajalikud?

Aiamööbli katted on mõeldud sinu õuemööbli kaitseks. Vaatamata sellele, et enamik aiamööblist on valmistatud ilmastikukindlatest ja vastupidavatest materjalidest, aitavad aiamööbli katted säilitada kaunist väljanägemist veelgi kauem.

Aiamööbli kate kaitseb nii sinu söögilauda, toole kui ka muud aiamööblit terrassil või aiapaviljoni all. Kui mööbel asetseb lauspäikese käes, siis aiamööbli kate tagab lisakaitse päikesekiirguse pleegitava mõju eest. Vihmase ja niiske ilma korral jääb mööbel ja pehmed toolipadjad kuivaks. Meie muutliku ilmastikuga kliimavöötmes on aiamööbli katted heaks lahenduseks kiireks katmiseks hoovihma või liiga tugeva päikesepaiste eest.

Kui sinu aiamööbli komplekt on suur ja sul ei ole seda kuhugi pärast suvehooaega paigutada, siis võta kindlasti aiamööbli katted kasutusele. Kõige parem on asetada kogu terrassimööbel pärast suve kuiva kohta ja alles kevadel välja võtta. Kui tulenevalt ruumipuudusest pole see võimalik, kasuta spetsiaalseid katteid, millega kogu mööbel korralikult kinni katta.

Home4you e-poest kui ka kauplustest saad valida erinevates mõõtudes ilmastikukindlad aiamööbli ja terrassimööbli katted. Need katted on spetsiaalsete kinnituste ja lukkudega, et saaksid kogu mööbli korralikult sisse pakkida ning uut hooaega ootama jätta. Mahuta sinna alla kõik, mis kuhugi siseruumi ei mahu, sealhulgas aiakiik kui ka lamamistoolid.

Ilmastikukindlad aiamööbli katted Home4you kauplustest ja e-poest

Aiamööbli ja sealhulgas lamamistooli katted kuluvad ära majapidamises, kus pole kohta, kuhu mööbel talveks paigutada. Terrassimööbli kate on ka hea vihmakate aiamööblile siis, kui saabub hoovihm või pikem sajuperiood. Pikaajaliselt kauni ja vastupidava õuemööbli saladuseks võib kindlasti pidada õiget ja korraliku hooldust, mille üheks osaks on meie muutlikus ilmastikus korralik aiamööbli kate.

Leia erinevates suurustes ja kujuga aiamööbli katted Home4you-st. Kui katusega aiapaviljon ajab väiksema vihma korral asja ära, siis muudel juhtudel võib vaja minna korraliku ilmastikukindlat katet, mis hoiaks kogu sinu mööbli kuivas. Osta või telli Home4you e-poest kate aiakiigele, mööbli komplektile või lamamistoolile ja ole valmis saabuvaks suvehooajaks!