Metsküla kool kandideerib aasta kooliks

Kümne kooli hulgas kandideerib tänavuseks aasta kooliks sulgemisohus Metsküla algkool.

„Oleme tunnistajaks kõikjal Eestis väljasuremisohus oleva väga erilise liigi ühele populatsioonile – külakooli lapsed,” tutvustab kool end videos. „Kas aasta 2023 saab liigi katastroofilise väljasuremise aastaks või saab tänu aasta kooli konkursile külakoolide aastaks ja haruldase liigi püsimajäämine muutub riikliku tähtsusega küsimuseks?”

Metsküla koolis õpib tänavu 21 õpilast. Neist kolmandik on kooli vilistlaste lapsed ning viieteistkümne lapse pered on Lääneranna valda kolinud just Metsküla kooli pärast. Metsküla algkooli õpilased on olnud olümpiaadidel edukad: viimase kümne aasta jooksul on Metsküla lapsed saanud maakondlikel olümpiaadidel 27 esimest, 20 teist ja 15 kolmandat kohta. Lisaks kolm esikohta Nuputa võistluselt, kaks võitu ja kolmas koht õpioskuste olümpiaadilt, seitse esikolmikukohta Hullu Teadlase teaduskonverentsilt jne.

Metsküla kool kandideeris aasta kooli tiitlile ka möödunud aastal. Mullu sai aasta kooli tiitli Läänemaa ühisgümnaasium, kuid rahvahääletuse võitis ülekaalukalt Metsküla algkool.

24. märtsil otsustas Lääneranna volikogu Metsküla algkooli sulgeda, ehkki kooli õpilaste arv on selges kasvutrendis. 22. aprillil esitas kool Tallinna halduskohtule dokumendid sulgemisotsuse vaidlustamiseks.

Hääle Metsküla koolile saab anda siin.

Aasta kooli tiitlile võistleb tänavu kümme kooli: Albu põhikool, Jõhvi gümnaasium, Kohtla-Järve gümnaasium, Metsküla algkool, Pärnu Mai kool, Püha Johannese kool, Tabasalu gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi Vabaduse kool ja TERA Peedu kool.

8. maist näeb iga kooli videoid ETV hommikusaates „Terevisioon” ja ERR Novaatoris. Võitja kuulutatakse välja „Terevisiooni” otsesaates.