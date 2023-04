Haapsalu vanalinnas kehtib suvine liikluskord. See tähendab, et Rootsituru ring on muutunud taas ristmikuks, Karja tänaval parkida ei tohi ja kehtib 20 km/h kiiruse piirang.

Suvise liikluskorralduse ajal saavad kohvikud ehitada tänavale terrassid.