HÕFFil elustub endisaegne Haapsalu

Kuidas pool sajandit tagasi Haapsalus laata peeti ja puhati? Milline nägi välja Eesti esimene laiekraankino? Millist haruldust valmistas Haapsalu tekstiilivabrik?

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival teeb kummarduse oma kodulinnale ja näitab Haapsalust rääkivaid meeleolukaid kroonikapalu.

Kokku jõuab publiku ette 12 ringvaadetest „Nõukogude Eesti” pärit filmilõiku – üks iga suure saali filmi ees -, mis on valminud aastatel 1953-1972.

Teemadeks on:

– Haapsalu uue universaalkaubamaja avamine (1953)

– päev Haapsalu puhkekodus (1955)

– külmutatud kala transport külmvagunites (1956)

– esimese laiekraankino Oktoober avamine (1957)

– šenill-lõnga valmistamine ja kanga kudumine Haapsalu šenillivabrikus (1957)

– jääpurjetamise võistlused Haapsalus (1960)

– Ants Laikmaa majamuuseumi avamine (1960)

– korvpallitreening Haapsalu keskkoolis (1965)

– Jaan Tombi nimelise kultuuripalee poistekoori liikmed suvelaagris Haapsalus ja esinemine Haapsalu lossivaremetes (1967)

– ETKVLi juulilaat Haapsalus (1968)

– lasteooper „Talvemuinasjutt” Haapsalu 1. keskkooli näiteringi esituses (1969)

– Haapsalu rätikute valmistamine (1972)

Festivali juhi Helmut Jänese sõnul on see austusavaldus Haapsalu linnale, kus HÕFF juba 18. korda toimub. „Haapsalulastele on see harukordne võimalus näha suurel ekraanil tuttavaid kohti, märgilisi sündmusi ja teenekaid linlasi. Aga võib-olla tunneb nii mõnigi rohkem kui poole sajandi tagant ära koguni oma vanemad või vanavanemad – üllatusi võib ette tulla igasuguseid,” ütles ta.

Ringvaatepalad jõuvad ekraanile tänu Rahvusarhiivi filmiarhiivile, kus need on kultuuriministeeriumi tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023” raames digiteeritud. Projekti tulemusena teeb arhiiv internetis vabalt kättesaadavaks 245 tundi filmipärandit.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab aset 28.-30. aprillini.