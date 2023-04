Kaasavasse eelarvesse saab ettepanekuid teha

Haapsalu linnavalitsus avas esmaspäeval kaasava eelarve ettepanekute esitamise, andes sellest linnarahvale teada alles kolmapäeval.

Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus selgitas, et ettepanekute korjeks on volikogu määrusega ette nähtud 60 päeva. Korje kestab 10. juunini, mis tähendab, et kolmapäeval seda välja kuulutades jäi ettepanekute esitamiseks täpselt nõutav päevade arv. Parbus lisas, et linnavalitsus soovis ettepanekute esitamise juba möödunud nädalal üles panna, kuid siis tekkisid tehnilised probleemid, mis said esmaspäevaks lahendatud.

Linnavalitsus soovis sel aastal kaasava eelarve hääletuse vahele jätta, kuid volikogu survel siiski korraldas selle.

Ettepanekuid saab esitada keskkonnas Volis 10. juunini. Seejärel on 30 päeva aega esitatud ettepanekute poolt hääletada.