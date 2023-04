Laste loodusfilmifestivalil valmis seitse linateost

Lihulas ja Matsalus nädala kestnud ja neljapäeval lõppenud laste loodusfilmivestivalil miniMAFF esilinastus seitse lühifilmi, kus lapsed jäädvustasid esimesed kevade märgid Matsalu looduses.

“Rändlinnud, sinililleõied, Salevere salumägi, isegi Pärnu miniloomaaia mõned asukad jõudsid linale,” ütles miniMAFFi korrldaja Silvia Lotman. Lapsed filmisid mobiiltelefonidega ja monteerisid ülesvõetu juhendajate käe all kokku. “Kõik said oma töö valmis,” märkis Lotman.

Kuigi festivali punane vaip jäi lume- ja lörtsisajus maha rullimata, esilinastus seitse lühifilmi kolmapäeva hommikupoolikul Lihula kultuurikeskuse suures saalis. Rühmatööna valmis kuus, üks osaleja tegi päris oma filmi. Lotmanile endale meeldis enim film, kus lapsed olid Saluvere matkarajal kõndides jäädvustanud iseenda taju ja tundeid looduses. “Seda me püüdsime ka neile õpetada, et loodusfilm pole vaid juhuslik piltide jada, vaid loo jutustamine,” ütles Lotman.

Lotmani sõnul paistis, et miniMAFF õigustab end loodusfilmitegijate taimelavana igati. “Kõik ütlesid, et õppisid palju,” märkis Lotman. Kui esialgu tulid lapsed, käed taskus, ja kehitasid õlgu, et mis siin ikka nii väga õppida on, siis lõpuks tõdesid loodusfilmipisikuga nakatatud noored loojad Lotmani sõnul üllatusega, et õppisid ja kuidas veel. “Seda oli tore näha ja tunda,” ütles Lotman.

MiniMAFF sündis Matsalu loodusfilmifestivali (MAFF) väikese vennana. 30 last Eestist, Lätist ja Rootsist õppis flimitegijate Joosep Matjuse ja Katri Rannastuga loodust märkama ja üles võtma.

MAFFi üks eesmärke on algusest peale olnud noorte filmitegijate pealekasv ja huvi tekitamine looduse ning selle ülesvõtmise vastu. Plaan teha lastele päris oma festival tekkis juba viis aastat tagasi, aga koroonapiirangud panid selle ootele. „Juba toona unistasime väikesest igakevadisest festivalist lastele,” ütles Lotman. MiniMAFFist võiks Lotmani sõnul saada igakevadine traditsioon nagu MAFF sügiseti. “Väga loodame,” ütles Lotman. “Kõikidel on tunne, et tahaks.”