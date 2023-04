HÕFF teeb kummarduse Buratinole

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival klopib tolmust puhtaks Rasmus Merivoo filmi „Buratino”.

„See plahvatustest ja lauludest tulvil punk-trash-muusikal on vajunud kahetsusväärsel kombel unustusehõlma,” nentis HÕFFi juht Helmut Jänes.

2009. aastal ekraanidele jõudnud film, mis võeti üles Venemaal, kuulub kodumaiste trash-komöödiate klassikasse, sülitades kõigile hea maitse reeglitele.

Väikesest Buratinost on kasvanud tüüpiline teismeline lontrus, kes teeb koos kahtlaste sõprade Artemoni, Pierrot’ ja Toivoga bändi – huligaanitsedes ja politseid mõnitades otsitakse inspiratsiooni bändi lugude tarvis. Muretult ringi trallitades ei pane noored huligaanid tähelegi, et keset linna on kerkinud hiiglaslik pilvelõhkuja, kus pesitsev kuri miljardär Carabas Barabas on üles seadnud lõksu, et leida poiss-pomm – poiss, kes on pooleldi puu, pooleldi inimene ja kelle sees valmivad miljonid võluseemned. Buratinot mängib Mikk Nurga, keda on oodata ka Haapsallu.

Merivoo ise ootab eelseisvat seanssi põnevusega. „Tundub olevat õige aeg puupoisi seiklused Venemaal üle vaadata,” ütles ta.

Haapsalus jõuab ekraanile filmi venekeelne variant, mis ringles festivalidel (Shanghai, Austin, São Paulo) ja mida Eestis pole varem näidatud.

Film kuulub HÕFFi eriprogrammi „Buratino on punk”, kus tuleb näitamisele veel jaapanlase Shozin Fukui õudusfilm „Pinocchio 964”. Selles visatakse rikkis seksiori-küborg tänavale, kus kodutu tütarlaps ta üles korjab. 1991. aastast pärit linateosest on nüüdseks saanud Jaapani küberpungi klassika.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul möödub tänavu 140 aastat Carlo Collodi kuulsa lasteraamatu ilmumisest ja selle peategelasele pühendatud programm osutab, kui põnevalt on võimalik selle puunuku seiklusi tõlgendada.

„Need kaks filmi, mida me näitame, võivad esialgu tunduda nagu öö ja päev, kuid tegelikult ei ole see nii – mõlemat ühendab pungilik alge, mis teebki sellest kuulsast puunukust ajatu tegelase. Buratino on punk – punk selle sõna parimas mõttes,” ütles ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu aset 28.-30. aprillini.