Laidudel algab taas kormoranimunade õlitamine

Eesti kalurid alustavad keskkonnainvesteeringute keskuse toel 13 Eesti laiul kormoranimunade õlitamist, et piirata nende lindude arvukust.

Läänemaa rannakalanduse selts õlitab kormoranide mune Virtsu lähedal Kõbaja laidude rühma Kingissepa, Suur-Kõbaja, Laimadala ja Valkare laidudel.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustikubüroo juhataja Aimar Rakko sõnul valiti munade õlitamiseks laiud, kus 90 protsenti või enam pesitsejatest on kormoranid. „Tuleb vältida olukordi, kus me teisi, ka kaitsealuseid linde häiriksime,“ põhjendas ta. Laiud, kus kormorane pesitseb küll väga palju, aga palju on ka teisi linde, jäid tema sõnul seetõttu keskkonnaameti valikust välja.

