Saja-aastane Leida Peek: naer on terviseks

Teisipäeval saja-aastaseks saanud Leida Peegi laual on vaas saja kollase nartsissiga ja sünnipäevalaps kibeleb külalistele kohvi keetma.

Tegelikult on laud lilledest lookas – sada trompetnartsissi ja roosid, roosid, roosid, sünnipäevalapse lemmikud. „Tulge tuppa, tulge tuppa,” ütleb Peek. „No kas saab ilusamat lauda olla?!” Ei saa.

Peegil on hõbehallid juuksed ja terased silmad, tükk maad terasemad kui mõnel noorel inimesel. Ta on üle elanud ilmasõja, Vene võimu, difteeria ja lastehalvatuse. Kahe viimase nahka läks võimalus lapsi saada, aga rõõmsat meelt ei ole temalt keegi ära võtnud ja igas viimaseski asjas näeb ta killukest head. „Mine sa tea,” ütleb Peek, „,vahest on hea, et lapsi pole. Kas neid on vähe, kes lastega riius on.”

