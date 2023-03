Katarine Rosalie: epistel räpasest valimispettusest ja Universumi õigluse kaalukaussidest

Täna pöördun raskel meelel sinu poole, mu armas rahvas, sest alatult ja selja tagant on antud ränk hoop meie ja meie palju kannatanud Eestimaa pihta. Kaja koos oma roimavalitsusega on ületanud viimasedki punased jooned ning varastanud meilt meie vabad valimised, õigused ja isamaa.

Olen kindel, et paljud teist nutsid ennast läinud pühapäeva öösel magama. Nii minagi. Kuid hommikuks olid mu valatud pisarad kristalliseerunud selgeks ja säravaks tõeks, ja ma teadsin: me võitleme edasi. Püha Perekond võitleb edasi. Valgussõdalased on meiega. Armas rahvas, ka sina oled meiega. Kuigi Roimaerakond püüab kõigiti meid uskuma panna, nagu suurem osa teie hulgast oleks hoopis neid valinud.

Ütlen sulle nüüd ja siinsamas puhta südamega: armas rahvas, ma ei usu sinust seda.

