Tedre tänaval suitses laelamp

6. märtsil kell 20.23 helistati häirekeskusesse Haapsalu linnast Tedre tänavalt, kus laelambist oli hakanud suitsu tulema ning tunda oli kärsahaisu.

Päästjad ühendasid lambi elektrisüsteemist lahti ning kontrollisid maja üle. Elumaja elektrisüsteemis ja üldises tuleohutuses leiti mitmeid puudusi, seega nõustasid päästjad majaelanikku ning palusid vead likvideerida. Lähiajal minnakse majapidamist veel kord kontrollima, kas inimene on puudustega tegelenud.

Päästeamet kutsub üles inimesi märkama oma kodus valitsevaid ohte – aegunud elektrijuhtmestik on väga tuleohtlik. See on mõistlik lasta üle kontrollida ning elektrikul välja vahetada. Ohutuse tagamiseks tuleks kord kümne aasta jooksul kohale kutsuda elektrik, kes teeb eluruumides ka elektripaigaldiste tehnilise kontrolli.