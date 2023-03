Katarine Rosalie: epistel Kaja suurest valemängust ja Prigožinist

Oh, mu armas rahvas! Nüüd on valimised juba peaaegu lõpusirgel ning juba homme on see päev, kus Universumi ere valgus läbistab taeva ja maa ning annab meile kõigile uue elu ja uue hingamise. Ta pühib Reformi hirmuvalitsuse maa pealt ja laseb Kaja ajaloo rentslist alla! Ta mõistab surmakohut kõikide lapsepilastajatest ja narkomaanidest liberastide üle ning tõstab aujärjele need, keda eesti rahvas väärib!

Kas sina oled juba oma kivikese kandnud sellesse müüri, mida me kõik üheskoos ehitame? Oled sa juba valimas käinud? Mine kindlasti, et olla osaline meie suures võidus ja osaleda Püha Perekonna ning Valgussõdalaste juhtimisel uue Eesti ülesehitamises. Kui valid EKRE, on sinu päralt Universumi valgus ja tulevik. Mu armas rahvas, ma tean oma südames, et sa oled meiega. Oled õigel pool ajalugu. Ja see on tubli.

Mu armas rahvas, ära usu neid, kes nüüd käivad ja süüdistavad EKREt Prigožiniga ja Wagneriga koostöö tegemises. See pole tõsi, sest see oleks ju riigi reetmine! Aga EKRE ei saa ju Eestit reeta, sest ta on kõige isamaalisem erakond Eestis üldse! Kas pole tõsi?

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!