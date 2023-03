Jaanus Riimets: tasakaal on vajalik

Osa riikide suur probleem on nüüdisajal, et valitsused ei suuda soovitud kulutusi teha riigieelarvesse laekunud maksude arvelt, vaid peavad lisa laenama.

Eestlastele pole võlgu elamine kunagi väga meeltmööda olnud ja seetõttu on ka meie riigivõlg suhteliselt madal. Ent selle tase tõuseb siiski pidevalt. Ka eraisikud ostavad suure osa vajalikust (kas see kõik on ikka vajalik?) krediidi abil. Suhtumine, et tulevikus maksmine peaks olema lihtsam, ei ole jätkusuutlik. Tegelikult on tulevikus maksmine hoopis keerulisem kui praegu, seda eriti riigi puhul, kus kulud tõotavad suureneda ja tulud elanikkonna vananemise tõttu väheneda.

