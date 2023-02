HÕFFil tuleb välja verivärske Eesti nõiafilm

Aasta oodatuim õhinapõhine B-film juhatab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil sisse volbriöö.

Kahe aasta eest apokalüptilise märulifilmiga „Rikutud hing. Viirus” debüteerinud Susanna Smanjov on HÕFFil tagasi – juba ette kõmu tekitanud õudusfilmiga „Nõiad otse põrgust”.

Kahe armunud naisnõia idüllilist kooselu rikub ootamatult maja ukse taha saabunud lärmakas kamp, kelle auto katki läheb. Palunud nõidadelt öömaja, leiavad tülikad võõrad vibu, mille hooletu käsitsemise tõttu üks nõidadest sureb. Kuna keegi ei taha süüd omaks võtta, otsustatakse ka teine nõid tappa ja surnukeha ära peita. Paraku ei aima keegi, et nõiad on surematud.

„See on üllatusi täis film, mille jaoks tegime ka väga ohtlikke kaskadöörivõtteid, riski võtsin vaid mina, teisi ohtlikke trikke tegema ei pannud,” ütles Smanjov, kes on ühtlasi ka filmi üks peaosatäitjatest.

Täispika linateose eelarve on vähem kui 500 eurot ja tegu on festivali lõpufilmiga, mis juhatab sümboolselt sisse volbri- ehk nõidade öö.

„Loodetavasti on meilgi oma osa selles, et Eesti filmipilt on rikkam uue žanrinähtuse, õhinapõhise B-filmiga ja on tekkinud hulk inimesi, kes vaatamata filmihariduse puudumisele on võtnud südameasjaks oma raha eest just selliseid filme teha,” tõdes HÕFFi juht Helmut Jänes.

Lisaks täienes festivali kava Austraalia kunstnikust režissööri Del Kathryn Bartoni fantaasiadraamaga „Blaze – lõõmav tüdruk” (Blaze). Selles ei suuda 12-aastane Blaze leppida mõistmatu, julma ja ebaõiglase maailmaga ning loob enesekaitseks uue reaalsuse, mis on tulvil värve, helisid ja mis kõige olulisem – draakoneid.

Eelmisel aastal Tribeca festivalil esilinastunud visuaalselt atraktiivne film on pälvinud kiidusõnu üle terve maailma ja jõuab Eesti publiku ette esimest korda.

28.–30. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses aset leidev Baltimaade suurim žanrifilmide festival toob vaatajate ette valiku kõige uuematest õudus- ja fantaasiafilmidest, aga ka maailmafilmi varamust.

Kogu festivali programm avalikustatakse ja piletite müük algab 13. aprillil.