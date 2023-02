Lugeja küsib: kas tööle minnes juhtunud õnnetus on tööõnnetus?

Kõndisin hommikul tööle ja tee oli nii libe, et kukkusin. Kas tööle minnes juhtunud õnnetus on tööõnnetus?

Tööõnnetuseks loetakse töötaja tervisekahjustust või surma, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Kuni 2003. aastani olid selles loetelus ka tööteel saadud tervisekahjustused, aga praegu kehtivate õigusaktide kohaselt tööteel toimunud õnnetust tööõnnetuseks ei loeta.

Tööõnnetuseks ei loeta olukorda, kus töötaja kodunt tööle või töölt koju kõndides näiteks libiseb tänaval ja murrab käeluu. Samuti ei loeta tööõnnetuseks tervisekahjustust, mis on saadud ühistranspordiga või autoga kodunt tööle sõites.

Samas on töid, mida tehes tuleb liikuda ühest kohast teise, näiteks postiljoni, autojuhi, tänavapuhastaja töö. Sellisel juhul täidab töötaja tööülesandeid ja teel juhtunud õnnetus loetakse tööõnnetuseks. Seega – olukordi hinnatakse juhtumipõhiselt.

Tööõnnetus on ka järgnev näide. Tööandja ja töötaja on kokku leppinud, et tööauto pargitakse töötaja kodu juures, kust tööpäeva alguses saab kodunt otse (kontorisse minemata) kliendi juurde sõita. Enne kliendi juurde jõudmist juhtub aga liiklusõnnetus, mille tagajärjel saab töötaja tervisekahjustuse.

Rein Reisberg

töökeskkonna konsultant