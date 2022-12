Malle-Liisa Raigla fotod

Öösel lõuna-Eestis alanud torm Birgit jõudis hommikuks Läänemaale.

Läänemaale on tänaseks antud teise taseme tormihoiatus – on nii tugev lumesadu, tugev tuul kui ka tuisk. Puhub kirdetuul puhanguti 15-20 m/s, rannikul kuni 26 m/s. Sadu on kohati intensiivne ja nähtavus halb. Liiklustingimused halvenevad.

Transpordiamet teatas, et kehtestas esmaspäeval rohke lumesaju ja tuisu tõttu üle kogu Eesti riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.