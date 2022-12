Reedel on oodata lumesadu ja tuisku

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on reedel üle Eesti oodata lumesadu ja lörtsi ning kohati ka tuiskab.

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Mõnes kohas võib hommiku poole udu tekkida. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, Liivi lahe ääres lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 2-9 kraadi.

Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel tuleb sekka ka lörtsi, kohati tuiskab. Mõnel pool on udu. Pärastlõunal sadu järk-järgult hõreneb. Puhub muutlik tuul 1-7, Ida-Eestis lõunakaare tuul 3-9 m/s, saartel ka läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on kuni 5 kraadi.