Risti kool jääb esialgu ehitusrahata

Täna kogunenud riigikogu rahanduskomisjon tegi otsuse, et ei toeta siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) ettepanekuid anda raha valitud kohalike omavalitsuste koolidele, lasteaedadele ja muudele objektidele, vahendas Delfi.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) märkis, et komisjon on samal arvamusel nagu riigikontrolör Janar Holm, kes ütles täna hommikul, et Läänemetsa nn katuserahade jagamine ei ole korrektne. Nimelt ütles Holm, et raha peab olema selle ministeeriumi all, kus selle valdkonna eest vastutatakse.

Läänemetsa ettepanekud pälvisid avalikkuse kõrgendatud tähelepanu ka seetõttu, et kohalikke omavalitsusi, kuhu siseminister tahtis raha suunata, juhivad sotsiaaldemokraadid ehk tema enda erakonnakaaslased. Üks Läänemetsa nimekirjas olnud objekt oli Risti põhikool – “100 000 eurot Lääne-Nigula vallavalitsus: Risti põhikooli ehitustööd”. “SDE-sse kuulub [Lääne-Nigula vallas] üsnagi prominente volikogulane ja keskkonnaministri nõunik Neeme Suur,” sedastas Delfi.

Rahanduskomisjoni otsus tähendab, et kui sel nädalal läheb suures saalis kolmandale lugemisele järgmise aasta riigieelarve, siis Läänemetsa välja toodud objektide üle ei hääletata.