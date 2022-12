Karilaid: peaminister vastutab riigieelarvelise segaduse eest

Kõik saavad aru ja asjaosalised ka tunnistavad, et siseministri Lauri Läänemetsa tegevus on ebaseaduslik, kuid ometi laiutab peaminister Kaja Kallas käsi ning nendib, et tema ei saa antud olukorras midagi teha. Ka rahandusminister Annely Akkermann, kelle allkirja kannab vabariigi valitsusest tulnud riigieelarve muudatusettepanekute nimekiri, nendib, et sotside esimees teeb riigi rahaga erakonnale valimiskampaaniat, kuid ka temal puuduvad volitused pidurit tõmmata. Riigikontrolör Janar Holm ütles täna hommikul peetud riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil selgesõnaliselt, et Lauri Läänemetsa tegevus on vastuolus kehtiva seadusandluse ja hea tavaga ning kutsus riigikogu antud muudatusettepanekuid sellisel kujul mitte toetama.

Tagatipuks möönis Lauri Läänemets ka ise, et rahaeraldised lasteaedadesse ei sobi Siseministeeriumi eelarvereale, aga kuna tema ettepanekud koalitsioonipartnerite poolt toetust ei leidnud, siis tegutses ta kitsalt vaid erakondlikes huvides ilma valitsuspartnerite mandaadita. Äärmiselt küüniline käitumine! Samahästi võiks kaitseministeerium hakata erakorraliselt pensione tõstma ja maaeluministeerium õhutõrjet soetama.

Tegelikult ulatuvad tänase siseministri isetegevuse kombitsad aega, kui rahandusministri ülesandeid täitis Keit Pentus-Rosimannus, kellel oli vaja Euroopa Kontrollikoja liikmeks saamiseks sotside toetust. Lauri Läänemets tunnistas ka ise, et lasteaiaehituseks mõeldud raha pani Siseministeeriumi eelarvereale eelmine rahandusminister. Kulissidetaguste tegevustega kursis olevad inimesed teavad, et need miljonid oli see hind, millega Reformierakond sotside toetuse pälvis. Ei ole võimalik, et peaminister Kaja Kallas sellest alles praegu teada sai. Kogu kokkumäng on tänaseks paljastatud.

Hea siseminister, Sinu ministeeriumi haldusalas on piisavalt palju väljakutseid, millele tuleks teravdatud tähelepanu suunata. PPA peadirektor Elmar Vaher on öelnud, et politseinike palgatõus ei ole piisav, päästeameti juhi Kuno Tammearu sõnul ei saa päästja oma sissetulekuga pangast kodu soetamiseks laenu, lisatähelepanu vajab idapiir ja piirivalvurid ning korrastamist ootavad päästekomandod.

Keskfraktsioon on seisukohal, et peaminister vastutab riigieelarvelise segaduse eest. Ei ole mõeldav, et valitsusjuht vaatab ministri rahanduspoliitilist laamendamist lihtsalt pealt. Poliitilised investeeringud lepitakse koalitsiooninõukogus kokku nii, et need oleksid kooskõlas seadusega ja partnerid omaksid ühist arusaama toimuvast. Tänane Eesti on kahjuks ebakindlates kätes.