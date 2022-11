Läänemaa muuseum on valmis punamonumendid oma kogusse võtma

Läänemaal asub veel kuus punamonumenti, mille kohta on suvel riigikantselei juurde loodud töörühm andnud soovituse need eemaldada.

Kolmapäeval avalikustas riigikantselei juurde loodud töörühm Eestis paiknevate mälestusmärkide ja hauatähiste kaardistamise ning hindamise tulemused. Nimekirja kantud 223 mälestusmärgi seas on 11 Läänemaal ja kümme Lääneranna vallas asuvat punamonumenti ja -mälestuskivi. Iga mälestusmärgi puhul andis komisjon hinnangu, kas tegemist on punamonumendiga, ning soovituse, kas see eemaldada või mitte.

Kolme Läänemaa monumendi puhul leidis komisjon, et need on neutraalsed ja võivad oma kohale jääda. Neutraalseks hinnati Piirsalu vanal ja uuel kalmistul asuvate sõjahaudade tähised ning Spithamis olev Vene piirivalvuri Mihhail Kozlovi mälestuskivi, millelt on tahvel eemaldatud. „Praegu on see lihtsalt üks kivi,” ütles Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo Kozlovi mälestuskivi kohta.

