Läänemaal on viis sentimeetrit lund

Esmaspäeva hommikul mõõdeti Lääne-Nigula ilmajaamas lume paksuseks 5 cm ja Virtsu mõõtmispunktis 9 cm. Talvised ilmad kestavad nädala lõpuni.

Suurem osa lumest sadas maha pühapäeval, sest pühapäeva hommikul oli Lääne-Nigula vaatlusjaamas 2 cm ja Virtsus 6 cm lund. Ilmateenistus tänaseks ja homseks sadu ei luba. Lund hakkab Läänemaal taas sadama neljapäeval.

Eesti kõige lumisem paik oli esmaspäeval Saaremaa, kus Uue-Lõve ilmajaamas mõõdeti lume paksuseks 15 cm. Eesti lumiseimad paigad ongi praegu saared. Hiiumaal Ristna ilmajaamas mõõdeti esmaspäeva hommikul lumikatte paksuseks 13, Ruhnus 12 ja Kihnus 10 cm.

Mandri-Eesti kõige lumisem paik on Kagu-Eestis asuv Tuulemäe ilmajaam, kus lume paksuseks mõõdeti 14 cm. Kõige vähem on lund Narvas – 1 cm, Tallinnas on lund 2 cm.