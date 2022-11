Üheksa punkti, mida kodulaenulepingu sõlmimisel peale intressimäära jälgida

Kodulaenu taotlemine ja saamine on üks väljakutsuvamaid, samas olulisemaid otsuseid, mida enamik inimesi mõned korrad oma elu jooksul läbi teevad. See mõjutab otseselt pere eelarvet järgmise 20-30 aasta jooksul. Nagu vahel pool naljaga öeldakse: „Kodulaen seob kaht inimest tugevamini kui abielu.”

Tihti teevad koduostjad laenuotsuse lähtudes ühe või teise panga intressimäära suurusest ning põhimõttest, mida väiksem intress, seda parem. Pealtnäha tundub see loogiline, kuid pikemas perspektiivis ei pruugi selline strateegia olla kõige kasulikum.

„Laenulepingu sõlmimisel tasub alati, kuid eriti praegusel ajal, läheneda tähelepanelikult, uurida hoolikalt kõiki tingimusi ja arvestada oma pere sissetulekute ja kulutustega,” soovitab LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.

Täna tehtud hoolikas ja täpne arvutus loob püsiva vundamendi tulevikuks, et laen oleks jõukohane ja otstarbekas.

Toome üheksa olulisemat punkti, millele kodulaenu võtmisel tähelepanu pöörata:

1. Panga igapäevapanganduse tasud

Kodulaenu lepingule alla kirjutades, eeldab pank enamasti, et hakkad n-ö saba ja sarvedega just selle panga kliendiks, ning soovib, et sinu palk laekuks samasse panka. Seepärast on päris tähtis veenduda, et panga igapäevaste teenuste nagu maksed, pangakaardid, konto “haldus” või kogu pangapakett oleksid sinu jaoks vastuvõetavate hindadega ka pika perioodi vältel. Näiteks LHV pangas on Euroopa maksed kõigile tasuta, samal ajal, kui mõnes teises suuremas pangas tuleb valida maksete tegemiseks tasuline pakett.

Lepingutasu ja notaritasud

Lepingu sõlmimise tasu võib olla märkimisväärne summa, kui asutakse laenu võtma. Aeg-ajalt teevad pangad kampaaniaid, mille raames on võimalik saada laenu ilma lepingutasuta. Lisaks, pööra tähelepanu, kes maksab notaritasud, sest ka see on arvestatav kulu.

3. Milline on maksegraafik – regulaarne annuiteet või fikseeritud?

Kas intresse arvutatakse põhisummalt või jäägilt? Annuiteet tähendab, et tegemist on laenu tagasimaksegraafikuga, mille kuumaksed on võrdsed. Laenu põhisummale lisandub pangaintress ja euribori määr. Tavaline annuiteetgraafik on kõige levinum viis kodulaenu tagasimaksmiseks. Fikseeritud ehk võrdse põhiosaga graafiku juures on laenu põhiosa makse iga kuu täpselt ühesuurune, millele lisandub intressiosa. Võrdse põhiosaga graafiku puhul väheneb intressiosa iga maksega, sest intressi arvestamine toimub samamoodi põhiosa jäägilt. Kuigi fikseeritud põhiosaga graafiku algusjärgu laenumaksed on suuremad kui annuiteetgraafiku puhul, siis graafiku teises pooles on need väiksemad.

4. Kas fikseeritud euribor või mitte?

Viimased kuus aastat on euribor püsinud negatiivsena, mis tähendab, et laenulepingutes oli euribori määr nullis ning tänaseks on see tõusnud 2,5 protsendini. „Intressimäära tõus 1 protsendipunkti võrra tähendab keskmise kodulaenu puhul (ca 100 000 eurot 25 aastaks) kuumakse tõusu umbes 50 euro võrra. Seetõttu soovitame laenu taotlemisel tuleviku kindluse mõttes alati läbi arvutada, kas saadakse hakkama laenu tagasimaksetega ka kõrgema intressi puhul, näiteks 6% protsendi juures,“ paneb Vatsel inimestele südamele, kuidas vastutustundlikult laenu võtta. “Euribori tõusu riski maandamiseks võib euribori fikseerida, mida me pakume inimestele, kes tahavad luua turvatunde, et iga kuu läheb nende kontolt maha konkreetne summa. “Siinkohal tuletan meelde, et fikseeritud intress ei ole tänane euribor, vaid selle taga on pikem ja põhjalikum riskikalkulaator ning kindlasti on see protsent kõrgem kui praegune kuue kuu euribor,” rõhutab Vatsel.

5. Lepingu muutmise tasu

Elu on pidevas muutumises ja põhjuseid, mis võivad luua olukorra lepingut ümber teha, on väga erinevaid. Reeglina on selleks soov või vajadus muuta maksegraafikut või maksekuupäeva. Erinevatel pankadel on erinevad tasud selle tarbeks.

6. Laenu tagastamise tingimused

Esialgu näib, et võtame oma elus esimest ja viimast korda kodulaenu, kuid ajaga võib tekkida soov ja võimalus laen varem tagasi maksta. „Väga vähesed inimesed maksavad oma laenu tagasi graafiku järgi. Tavaliselt vahetatakse keskmiselt seitsme aasta jooksul oma esialgne eluase suurema vastu. Siis on vaja laen kas tagasi maksta või refinantseerida. Kindlasti tasub pöörata tähelepanu tingimustele, mille alusel seda teha saab, sest osad pangad soovivad kolmekuulist etteteatamist ja kui seda ei tehta, tuleb tagasimaksmise eest peale maksta,” soovitab Vatsel, kelle sõnul laenu tagastamine LHVs on tasuta.

7. Maksepuhkuse võimalus ja tingimused

20–30 aastat on pikk ja kõver ajajoon. Harva, kui inimeste elu kulgeb sirgjooneliselt. Nii võib tekkida vajadus krediidipuhkuse järele. Selleks võib olla nii finantsvõimetus kui ka soov minna pikale reisile või loomepuhkusele.

8. Kinnisvara hindamine

Vahel tekib arenduses olevate majadega olukord, kus laenuleping sõlmitakse täna, aga laenuraha makstakse reaalselt välja siis, kui korter on valmis. Kui finantsasutusel on kahtlus, et kinnisvara väärtus on ehituse käigus langenud, on õigus nõuda täiendavat hindamisakti. Selle tulemusena võib pank nõuda suuremat omafinantseeringu summat. „Erinevalt mitmest teisest finantseerijast küsime LHVs kliendilt uusarendusse kodu ostes hindamisakti vaid ühe korra ehk laenulepingu sõlmimise hetkel. See välistab olukorra, et klient peaks kodu valmides uue hindamisakti esitama ning seisma silmitsi võimalusega, et pank palub omafinantseeringut suurendada, kuna kinnisvara hind on vahepealsel ajal muutunud,“ selgitab Vatsel.

9. Kodukindlustus

Kodukindlustus ei ole otseselt seotud kodulaenu maksetega, kuid siiski kajastub ka see kuumaksena pere eelarves. Kodukindlustuse paketid võivad katta erinevaid riske. Tasub hoolikalt uurida tingimusi ja mõelda, millised riskid on teie kodu puhul kõige tõenäolisemad. Näiteks, mis võib teie elamut rohkem ohustada – looduslik üleujutus või uputus naaberkorteris? Kindlustuse pealt kokku hoida ei tasu, aga mittevajalike riskide eest ülemaksmine pole samuti mõistlik. Kindlasti tasub kindlustuslepingus pöörata tähelepanu omavastutuse summale.

Lisaks praktilistele nõuannetele, mis väljenduvad konkreetsetes numbrites, ei tasu alahinnata ka emotsionaalset aspekti – pangateenuse kvaliteeti. Otsuste langetamise paindlikkus ja kiirus, kasutusmugavus ja laenuhaldurite kättesaadavus on olulised faktorid, kuna leping sõlmitakse aastakümneteks.