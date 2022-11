Vormsi rahvasaadik eirab volikogu istungeid

Vormsi vallavolikogu liige Heino Paulus pole aasta otsa istungitel osalenud: 13 istungist oli ta kohal vaid ühel ja lahkus sealtki poole pealt.

On 14. oktoober. Kell 13.30. „Alustame oma üheksanda koosseisu 13. istungit,” ütleb Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel. „Seitsmest volinikust on kohal kuus. Puudu on Heino Paulus.”

Nende sõnadega on Kaabel pidanud istungeid alustama nii kaua, kui ta on Vormsi vallavolikogu juhtinud – 2021. aasta novembrist peale. Paulus on kohal olnud vaid üks kord, 17. detsembri istungil, kust ta viibis täpselt ühe tunni ja 17 minutit ning lahkus. Kolm tundi kestnud istung läks temata edasi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!