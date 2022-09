Katarine Rosalie: epistel hinnakatastroofist ja Põhja Konnast

Mu armas rahvas! Lõpuks ometi, üle pikkade aegade, on mul sulle teatada rõõmusõnum, et juba varsti on tulemas uus meeleavalduste sari Toompeal! Juba kutsub Jaanus Keskerakonnast meid kõiki sellega ühinema. Ma olen täiesti kindel, et terve eesti rahvas tervitab seda võimalust kestvate kiiduavalduste ja rõõmuhõisetega ning tuleb kohale, et lõpuks ometi võimult kukutada see isehakanud hädatapuvalitsus, nagu Uutes Uudistes seda röövlite kampa vaimukalt nimetati. Ja see nimetus on väga tabav, sest ainult hädatapp ongi see, mis võib meid vabastada sotside ja reformide limasest ikkest!

Kogunegem protestima metsiku hinnatõusu vastu, mille Kaja uus valitsus on meile korraldanud! Mõistkem, et hädatapp tundub olevat ainus võimalus, kuidas rahvas oma tahet veel suudab maksma panna! Kisume Toompea alt koobastest välja selle Põhja Konna, keda see röövlikamp aastaid kalli nafta ja gaasiga nuumanud on, nii et kõik hinnad on taevasse löödud! Ja siis pöörame Põhja Konna nende endi vastu!

Juba kuulen teie hulgast kartlikke hääli, kas see on ikka täiesti ohutu. Ei ole, mu armas rahvas! Aga suur ajalugu nõuab ohvreid ja me oleme valmis neid kandma.

