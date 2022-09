Hannes Rumm: kes kaugel kodust, kes venestamise ohver

Sel aastal algas koolitee miljonite Ukraina laste jaoks teisiti. Ja sõna miljon ei ole siinkohal liialdus, sest kodumaalt on põgenenud suurusjärgus seitse miljonit ukrainlast.

Veel kaheksa miljonit ukrainlast on kodudest lahkuma sunnitud ning elavad nüüd mõnes turvalisemas kodumaa otsas.

Usun, et neil paaril tuhandel ukraina tüdrukul ja poisil, kes neljapäeval Eestis kooliteed alustasid, läheb paljude eakaaslastega võrreldes väga hästi. Nad on meie juures hoitud ja meie koolisüsteem on hea.

Saksamaale on jõudnud ligi miljon põgenikku ning Euroopa suurim riik saab oma uuslaste kasvatamisega ilmselt ka hästi hakkama. Esiteks on riik rikas ja teiseks on neil värsked kogemused 2015. aasta põgenike kriisi ajast selliste laste koolitamisel, kelle haridustase oli palju viletsam.

Poolal, kuhu on naabermaalt pagenud 1,3 miljonit ukrainlast, pole raha nii palju ning ka põgenike vastuvõtmine on nende jaoks harjumatu asi. (NB! Ukraina põgenikke on Poolas sama palju kui Eestis elanikke.) Aga olen vestelnud mitmete Poolas põgenikelaagreid külastanud inimesega ning kõik nad kinnitavad, et poolakate suhtumine ukrainlastesse väga toetav ja see aitab ajapikku kõik probleemid lahendada.

Sageli unustatakse ära, et kõige rohkem Ukraina põgenikke on Venemaal, kokku 2,4 miljonit.

