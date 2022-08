Haapsalu raamatukogu korraldab sel aastal taas kahel aastal vahele jäänud tasuta raamatute laada. Laat on Haapsalu kultuurikeskuse eest 10. septembril ja raamatuid võtab raamatukogu vastu 2. septembrini.

Raamatukogu kojulaenutuse ja lugemissaali osakonna juhtaja Hilje Liiv ütles, et laadale võetakse vastu kõikvõimalikke raamatuid, ainus nõue on, et raamatud peavad olema puhtad ja terved.

