Laupäeval langeb elektri börsihind 49,4 protsenti 236,76 eurole

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine börsihind laupäeval reedega võrreldes 49,4 protsenti 236,76 eurole megavatt-tunnist.

Kõige kallim, 484,94 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeval õhtul kell 22–23, kõige odavam on elekter aga kell 2–3, kui hind langeb 110,36 eurole megavatt-tunnist.

Lätis maksab laupäeval elekter 450,62 eurot ehk 90,3 protsenti rohkem kui Eestis. Leedus maksab elekter laupäeval aga 141,2 protsenti rohkem kui Eestis ehk 571,08 eurot. Soomes maksab elekter sama palju kui Eestis, 236,76 eurot megavatt-tunnist.

Laupäeval tuleb elektri eest kõige rohkem maksta Austrias, kus megavatt-tunni hinnaks kujuneb keskmiselt 647,86 eurot.

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kujunes tänavu juulikuu keskmiseks hinnaks 233,21 eurot megavatt-tunnist, mida oli üle kahe korra enam kui 2021. aasta juulis, mil kuu keskmine hind oli 83,78 eurot megavatt-tunnist. Juulikuu keskmine börsihind oli ühtlasi 34,2 protsenti kallim kui juunis, mil keskmiseks hinnaks kujunes 173,83 eurot megavatt-tunnist.

Viimane päevane elektrihinna rekord on pärit 17. augustist, mil keskmine hind küündis Eestis 682,05 euroni. See on 36,2 protsenti rohkem kui eelmine päevane rekord 500,61 eurot, milleni küündis hind selle aasta 8. augustil. Neist enne pärines päevane hinnarekord 7. detsembrist, kui hind ulatus 469,03 euroni.

Enne möödunud aastat pärines varasem rekordhind elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 2014. aasta 20. juulist, mil päeva keskmine hind oli 124,77 eurot megavatt-tunni kohta.