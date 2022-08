Hannes Rumm: õiglane võit ja Õiglase võit

Kindlasti oli eelmise nädala tippsündmus Narva tanki teisaldamine või õigemini putinism, mida see tank sümboliseeris.

Aga kuna tankist on juba tüdimuseni räägitud ja kõik oluline ära öeldud, siis võtan jutuks hoopis Eestit läinud nädalal enim rõõmustanud inimese: kümnevõistleja Janek Õiglase, kes naasis Münchenist Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedaliga. Õigemini selle võime, mis spordil erinevalt paljudest teistest valdkondadest antud on. Ikka on inimestel, isegi muidu spordikaugetel, hea meel iga raskel ajal tulnud Eesti sportlase võidu üle. Ikka on just spordisaavutused need, mil on haruldane võime ühiskonda liita – meenutagem ka Katrina Lehise ja epeenaiskonna medalivõite Tokyo olümpial.

