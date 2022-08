Tõnis Mölder: Reformierakonna kättemaks

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungilt ilmnesid selged faktid sellest, et Reformierakonna ainuvalitsuse 30. juuni otsus jätta taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) rahastamiskavast välja Tallinna haigla projekt, Rohuküla raudtee järgmise etapi ehitamine ning Eesti katmine meditsiinikopterite võrgustikuga, oli poliitiline kättemaks Keskerakonnale.

Tegemist oli vastukäiguga Keskerakonnale koalitsioonis tõstatatud laste- ja peretoetuste debati eest. Seda, et kärbete näol oli tegemist poliitilise otsusega, tunnistas riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil ka uus majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Prognooside kohaselt pidi Eesti RRF-i fondi maht jääma pisut alla miljardi ehk eelmise valitsuse otsusega oli RRF-i investeeringute kava mahuks 982,5 miljonit eurot. Pärast täpsema majanduskasvu selgumist kinnitas Euroopa Komisjon Eesti RRF-i fondi mahuks kokku 863,3 miljonit eurot. Esialgsest summast otsustas Reformierakond kärpida aga oluliselt rohkem ehk summas 360,3 miljonit. Maha võeti nn Keskerakonnaga seotud objektid, millel oli laiem regionaalne mõõde ning tugevam mõju Eesti tervishoiu kvaliteedile.

Reformierakonna kärpe suurus ületab mitmekordselt Euroopa Komisjoni mahu ning sellega tekitati endale juurde 240miljoniline puhver, mille sisustamise üle hakkab uues koalitsioonis lehmakauplemine alles lähikuudel. Välistatud pole, et näiteks Rohuküla raudtee võib olla üks läbirääkimiste objekte, aga nüüd on lihtsalt võimalik selle „vorsti” vastu saada oma „vorst”.

Projekt, mis puudutab Rohuküla raudteed, oli oma ettevalmistuste poolest jõudunud kõige kaugemale ning järgmise etapi maksumuski oli teada ja see ei ületanud RRF-i rahastuse lubatud mahtude piire. Riigihanke võitja, kes ehitaks valmis järgmise lõigu marsruudil Turba–Risti, oli selgunud. Lisaks projekteeriti ka järgmisi lõike ehk Reformierakond eesotsas Kaja Kallasega tõmbas projektile piduri juba siis, kui rong oli jaamast lahkunud. Põhjendusteks on toodud projekti eeldatav kallinemine ja kohalike elanike leige huvi projekti vastu. Riigihanke tulemusena oli järgmiste tööde maksumus sendi pealt teada, seega projekti kallinemine selles faasis on välistatud. Lisaks jäeti kõrvale fakt, et näiteks Turba–Riisipere uue lõigu reisijate arv teeb silmad ette paljudele teistele rongiliinidele.

Lõpetuseks, kättemaks on poliitilisest vaatenurgast kahtlemata Reformierakonnale magus, aga sellise küünilise otsusega ei tehta liiga mitte Keskerakonnale ja tema valijatele, vaid kogu Eesti rahvale. Poliitikas on olulisel kohal riigimehelikkus ja poliitiline järjepidevus ka siis, kui kõikide nüüdseks endise koalitsioonipartneri otsustega ei olda lõpuni nõus.

Riiki ja omavalitsusi ootavad RRF-i rahastuskava muudatuste osas ees kohtuvaidlused ning suure tõenäosusega võib riik hetkel suurusjärgus 20 miljonit eurot selle otsusega nn korstnasse kirjutada. Nende projektide tulevik on tume ning edasine saatus sõltub paljuski uue koalitsiooni ministrite pingutustest riigieelarve strateegia arutelude käigus nende projektide järjepidava rahastuse eest seista. Hetkel on tehtud seda vaid toetavate sõnadega.