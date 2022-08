Kas varjupaik kuuleb? Kas teil punast kassi on?

Haapsalu külje all Vilklas asuvas loomade varjupaigas valitseb kassiuputus – kodu ootab 17 kassipoega ja veerandsada täiskasvanud kassi.

Varjupaik tegutseb võimete piiril – kui kasse eest ära ei lähe, siis uusi vastu võtta ei saa. „Palivere on ootel ja osa Noarootsit on ootel, sest karantiinimaja sai täis,” ütles Läänemaa loomade varjupaiga juhataja Helina Alp esmaspäeval Lääne Elule. Ootel olek tähendab, et on teatatud hulkuvatest ja koduta loomadest, aga järele minna neile kohe ei saa, sest varjupaigas pole ruumi.

Fotod: Urmas Lauri