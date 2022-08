Kas varjupaik kuuleb? Kas teil punast kassi on?

Haapsalu külje all asuvas loomade varjupaigas valitseb kassiuputus – kodu ootajaid on üle 40. Varjupaik on tuubil täis ja tegutseb võimete piiril – uusi loomi vastu võtta ei saa.

Lääne-Nigula osavaldade suvemängud võitis Nõva

Lääne-Nigula osavaldade suvemängud peeti Nõval ja nõvakad jätsid esimese jõukatsumise üldvõidu koju.