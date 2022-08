Haapsalu soovib kahes maailmasõjas hukkunud ümber matta

Haapsalu linnavalitsus plaanib nii esimeses kui teises maailmasõjas hukkunud linna sõjahaudade haljasalalt ümber matta kalmistule.

„Sõjahaudade haljasala asub tiheda jalgsiliikumise ja autoliikluse asukohas, mis pole sobilik väärika hauarahu jaoks. Haapsalu linnavalitsus kavatseb taotleda kaitseministeeriumilt luba teise maailmasõja aegsete sõjahaudade ümbermatmiseks kalmistule,” kirjutas Haapsalu linnapea Urmas Sukles muinsuskaitseametile.

Haapsalu linn soovib muinsuskaitseameti seisukohta esimeses maailmasõjas hukkunute ühishaua ümbermatmise ja hauamonumendi koos piirdega ümberpaigutamise kohta Haapsalu vanale kalmistule.

Haapsalus Posti tn 45 asub sõjahaudade haljasala, kus on kolm riikliku mälestisena arvele võetud ühishauda. Neist kaks on teise maailmasõja aegsed: terroriohvrite ühishaud ja teises maailmasõjas hukkunute ühishaud. Kolmas ühishaud on esimeses maailmasõjas hukkunute ühishaud.