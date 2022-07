Lahkus Haapsalu jääpurjetamise alustala Endel Vooremaa

Esmaspäeval lahkus meie hulgast 92aastasena teenekas Haapsalu jääpurjetaja ja purjetaja Endel Vooremaa (6. mai 1930–25. juuli 2022), teatas Haapsalu jahtklubi.

Voormaa oli Haapsalu üks edukaimaid jääpurjetajaid ja purjetajaid, Haapsalu jahtklubi auliige. Kuressaares sündinud Vooremaa hakkas purjetama 8aastaselt, jääpurjetamise juurde jõudis ta 1944. aastal.

Aastakümnetega on Vooremaa kogunud kõrgeid kohti nii maakonna- kui ka maailmameistrivõistlustel. Ta oli Haapsalu rajooni parim sportlane aastatel 1970-1975 ja 1977.

Jääpurjetamise DN-klassis võitnud maailmameistrivõistlustel kaks hõbedat (1974 ja 1978) ning Euroopa meistrivõistlustel kolm kulda (1971–73) ja ühe hõbeda (1977). Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt on Vooremaal DN-klassis seitse kulda ja kolm hõbedat ning monotüüp XV klassis kaks hõbeda. Ta on tulnud korduvalt Eesti meistriks jääpurjetamises nii DN-klassis kui korra ka monotüüp XV klassis, samuti on Vooremaa võitnud meistritiitleid ka purjetamises.

1961. aastast on ta meistersportlane jääpurjetamises, 1971. aastast suurmeister ja 1973. aastast Nõukogude Liidu teeneline meistersportlane.

Purejatmise kõrval on Vooremaa konstrueerinud purjeid ja tegutsenud jääpurjetamistreenerina. Kuulunud DN-klassi rahvusvahelise liidu juhatusse ja tehnilisse komiteesse, NSV Liidu purjespordiföderatsiooni jääpurjetamiskomisjoni ning ENSV purjespordiföderatsiooni presiidiumi.

Teenete eest Haapsalu purjetamiselu edendamisel oli Vooremaa 1997.aastast Haapsalu vapimärgi kavaler ja 2013. aastast Läänemaa teenetemärgi omanik.

Jääpurjetamises on ilma teinud ka Endel Vooremaa poeg Vaiko Vooremaa ja pojapoeg Argo Vooremaa.

Kaastunne lähedastele!