Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 91 koroonapatsienti

Eelmise nädala reoveeseire tulemuste põhjal on Haapsalu, Pärnu, Tallinna ja Jõhvi-Ahtme reovees viirusosakesi rohkem kui mujal Eestis.

Üle Eesti viiruselevik reovees on 94 protsendi ulatuses kollasel ohutasemel. Enim viirusosakesi tuvastati Peetri piirkonnas. Rohelisel ohutasemel oli asulaproovidest Maardu.

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas Eestis haiglaravi 91 COVID-19 patsienti. Eelmisel nädalal avati haiglates 79 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Üle 60-aastaste hulgas langes haigestumine 15 protsendi võrra.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 6525 testist 1163 positiivseks. „Positiivsete juhtude ja hospitaliseeritute arv on jäänud eelnenud nädalaga sarnasele tasemele, varasemalt nähtud kiire kasvutrend on aeglustunud,“ selgitas Sepp. Ta lisas, et ka nakatamiskordaja on langenud 1,03-ni. Uuel nädalal võib oodata veidi üle 1100 nakatunu. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on kasvamas tõustes 6,0 pealt 6,5 peale. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 91 inimest, millest 38 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus üheksa surmajuhtumit vanuses 55-95 aastat. Tõenäoliselt kasvab sel nädalal hospitaliseeritute arv taas üle 100.

Nädala jooksul manustati 975 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 213. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 463 206 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,8%.

