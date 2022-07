Purjetajate laulupidu tõi Haapsallu üle saja aluse

Pühapäeva hommikul startisid Haapsalust Muhu väina regatile 106 alust Eestist, Lätist ja Soomest. Esimene võistlusetapp viis jahid Saaremaale Kõigustesse.

Laupäeva õhtuks polnud Haapsalu jahisadamates naljalt vabu kaikohti leida, sest tihedalt üksteise kõrvale olid pakitud Muhu väina regatist osavõtjate alused. Siiski jäi sel aastal regatist osavõtjate arv alla koroonaeelsele ajale, mil startis üle 130 aluse.

Kokku võtab tänavu Muhu väina regatist osa ligi 800 purjetajat, koos korraldus- ja kaldameeskonnaga on nädala jooksul võistlustega seotud umbes tuhat inimest. Regati turundus- ja meediajuht Triin Tallmeister ütles, et jahtide arv on ootuspärane, sest tänavu ei saanud regatile tulla Venemaa alused, kes on igal aastal osalenud.

