Läänemaal saab ämmaemanda koju kutsuda

Läänemaa naised ei pea enam esimeseks sünnitusjärgseks ämmaemanda visiidiks sõitma Tallinna, vaid sellest kevadest saab ämmaemanda kutsuda ka koju.

Läänemaa haigla ämmaemand Riin Rosenperk koostas ämmaemanda koduvisiitide projekti Tallinna tervishoiu kõrgkooli magistriõppes õppides ja alustas koduvisiitidega tänavu mais. „Mõeldud on see kohalikele naistele ja peredele, et pakkuda teenust just nende kodukohas,” ütles Rosenperk. Esialgu on tegemist aastapikkuse katseprojektiga.

Mullu suvel uuris Rosenperk kohalikelt naistelt, millistest teenustest kõige enam puudust tuntakse. Ämmaemanda sõnul polnud vastustes midagi üllatavat. „Naised soovisid, et meil oleks Läänemaa haiglas vähemalt kaks-kolm ämmaemandat, kelle vahel saaks valida, ning samuti sooviti, et ämmaemandusteenused peaksid olema kättesaadavad oma kodukohas,” ütles Rosenperk.

