Kuumad ilmad meelitasid inimesed randa

Malle-Liisa Raigla fotod

Riigi ilmateenistus on üle kogu Eesti andnud teise taseme kuumahoiatuse, mille järgi on õhusooja Läänemaal nädala lõpuni üle 30 kraadi, kohati võib olla ka 33 kraadi.

Kuigi ilmad on kuumad, on tuleoht Läänemaal keskmine. Teisipäevane ja kolmapäevane äikesevihm võib tuleohtu veidi vähendada, kuid järgmistel päevadel kasvab see taas, sest nädala lõpus tõuseb temperatuur veelgi.

Palavuse tõttu Läänemaa haigla erakorralise meditsiini osakonda pöördutud veel ei ole. „Eile ja täna on alles soe olnud. Veel ei ole palavuse tõttu pöördutud,“ ütles haigla õendusjuht Marju Lepmets esmaspäeval.

