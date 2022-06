Vabatahtlik seltsiline kui lotovõit: ja siis tuli Meeli!

81aastase haapsallase Galina Pürni elu muutus kardinaalselt, kui poolteist kuud tagasi lasi tema koduukse taga kella võhivõõras inimene.

Läänlased jäävad aastatega vanemaks

Hiljuti lõppenud rahvaloenduse tulemused näitavad, et keskmine läänlane on Haapsalus elav 44-aastane vallaline naine, kellel on kuni kaks last.