Tetjana Himitš: hirmus pole surra, hirmus on surmahirmus elada

Mariupolis Azovstali tehases töötanud Tetjana Himitš jõudis sõja jalust Venemaa kaudu Haapsallu kaks nädalat tagasi.

17. mail istub Himitš koos mõneteistkümne saatusekaaslasega – noored tõsised pikkade juustega naised – Haapsalu kultuurikeskuse kohvikus, millest saab igal esmaspäeval paariks tunniks sõjapõgenike kohtumispaik. Kell kolm päeval on kohvik peaaegu inimtühi ja vaikne. Peale ukrainlaste pole seal kedagi.

Üks patsidega naine on kohkunult pead raputanud – millest rääkida?! Teised kõhklevad, vaatavad üksteisele otsa. Mariupoli ülikooli ajakirjanikuna lõpetanud Himitš tõuseb – on nõus intervjuud andma.

Silmad on kurvad, aga hääl kindel. Kaks nädalat tagasi jõudis ta mehe ja tema poja, üheksa-aastase Jegoriga Haapsallu. „Me poleks ära tulnud, mitte mingil juhul, me ei kavatsenud tulla,” ütleb Himitš. Aga Haapsalus töötav sõber palus oma vana ema Mariupolist ära tuua. Nüüd on nad siin, elavad hotellis. Jegor läks kooli, elukaaslane leidis juba töö. „Haapsalus on nii vaikne,” ütleb Himitš.

