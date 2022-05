Politsei eest ärasõit lõppes raske avariiga

Peatumismärguannet eiranud juhtimisõiguseta juht põgenes Läänemaal politseinike eest, kuni tema sõit lõppes avariiga.

Laupäeva hilisõhtul märkas patrull Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 66. kilomeetril, Linnamäele pöörava tee lähistel sõiduautot Honda, millel puudus kehtiv tehnoülevaatus ning juhiga vestlemiseks anti helisignaali ja siniste-punaste vilkuritega peatumismärguanne. Juht otsustas seda eirata, lisas hoopis kiirust ja sõitis eest ära.

Honda võttis suuna Keila poole ning politseipatrulli eest põgenedes läks sõiduki kiirus üle 170 km/h. Keila-Haapsalu maantee 26. kilomeetril sõitis Honda paremale teelt välja, rullus üle katuse ja jäi põllu peal seisma.

Esialgsete andmete kohaselt oli Honda roolis 21-aastane mees, kellel puudus juhtimisõigus ning keda on varasemalt karistatud erinevate liiklusrikkumiste, sealhulgas ka mittepeatumise eest. Mehe võimalik joove on selgitamisel. Peale juhi viibis sõidukis veel neli noort meest. Kõik viis said õnnetuses viga ning kiirabi toimetas nad haiglasse.

Liiklusjärelevalvekeskuse avariimenetlusgrupi väärteomenetleja Aire Askileiskiri sõnul on politsei eest põgenemine ääretult arutu tegu. „Selle otsusega tehakse olukord ainult hullemaks. Suurtel kiirustel ja kogemusteta autot juhtides põhjustatakse liiklusohtlikke olukordi, mis võivad lõppeda kurvalt nii juhile endale, teistele sõidukis olijatele, kõrvalistele liiklejatele või politseinikele,“ rääkis Askileiskiri.

„Politseinike kogemus näitab, et põgenevad juhid tabatakse varem või hiljem ja oma teo eest tuleb vastutada seadusega ette nähtud korras, mis noore inimese jaoks jätab märgi terveks eluks,“ lisas menetleja.