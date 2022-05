Füsioterapeut ja tippsportlane Nelli Differt on varavalgest hilisõhtuni rakkes

Nelli Differtil on suur võimalus pääseda esimest korda täiskasvanute EM-ile ja MM-ile, kirjutab Delfi.

Kui mõelda Differti vehklemiskarjäärile, siis naeratamiseks on tekkinud põhjus alles nüüd, sest saatus pole olnud tema vastu just ülemäära armuline. Kadettide ja juunioride klassis kuulus ta maailma paremikku, võitis seitse tiitlivõistluse medalit, kuid järgmise tosina aasta jooksul pole kordagi pääsenud isegi EM-ile ega MM-ile. Alati on Eestis olnud neli epeenaist temast paremad. Või kui mitte paremad, siis on peatreener eelistanud neljandana koondisse kedagi teist.

Nüüd on asjad muutumas. Koduses edetabelis on ta kindlalt teine ehk siis koondisekoht on vääramatu. Mis on siinjuures märgiline… Differt töötab juba üheksandat aastat Läänemaa haiglas täiskohaga füsioterapeudina. „Ma ei tea, kuidas elada sportlasena teistviisi, sest pole seda iial proovinud. Olen alati teeninud kahte jumalat,” tõdeb ta nägu naerul.

