Lihulas jalutas metsisekana

Nädalavahetusel postitas Eve Pärnpuu Facebooki grupis „Meie Lihula” videoklipi Lihulas Meie poe juures puu otsas istuvast metsisekanast. Mitmed kommentaatorid lisasid, et on näinud lindu Lihulas ka mujal ringi liikumas.

Loodusmehe Marko Valkeri sõnul nimetatakse selliseid metsisekukkesid ja -kanu, kes inimesi ei karda, „hulludeks metsisteks”. Ta lisas, et põhjuseks, miks metsis veidralt käituma hakkab, on linnustress. „Tal on stress, et ta ei leia paarilist,” ütles Valker.

Valkeri sõnul on üle Eesti mitmel pool kohatud matkaradade ääres metsiseid, kes inimest ei karda. „Ohtlik ta vast inimesele ei ole, aga siiski võib metsisekukk ka rünnata kõiki, kes talle lähenevad,” ütles ta.

Metsiste sattumine asulatesse on Valkeri sõnul seotud elupaikade kadumisega. „Metsis on kahaneva arvukusega lind,” ütles ta. Varem olid metsisele ohuks metssead, kelle toidus on oluline koht maas olevatel linnumunadel ja -poegadel. „Metsise arvukust ohustavad ka metsaraied ja ohutegur number üks on metsade kuivendamine,” ütles Valker.