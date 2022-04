Linnusemuuseum premeeris parimate lohede loojaid

Haapsalu linnuse loheloomise konkursil jagati sel aastal auhindu nii žürii poolt valitud kolmele parimale kui ka rahva lemmikule.

Aprilli algul välja kuulutatud konkursile laekus 94 lohetööd üle Eesti. Fotod lohedest olid virtuaalnäitusena üleval Haapsalu linnuse Facebooki lehel ning žüriiks said olla kõik huvilised. Rahva lemmikuks osutus Ketter Vohlbrücki lohe, keda premeeritakse linnuse 50 eurose kinkekaardiga.

Lisaks hindas loominguliseid lohesid ka žürii, kuhu kuulus Haapsalu linnuse juhataja Jaak Mäll, graafiline disainer Egon Erkmann, kunstikooli direktor Marika Aedviir ja pearaamatukoguhoidja Kersti Brant. Zürii sõnul oli tööde valimine keeruline, sest konkursile laekus palju töid, mis olid valmistatud erinevates tehnikates.

Žüriiliikmed valisid välja kolm parimat lohet ning otsustasid välja anda ka kolm eripreemiat. Kolmanda koha sai Elli Luik, keda premeeritakse linnuse kinkekaardiga väärtuses 50 eurot. Teine koht anti Sofie Januškole, keda premeeritakse 75. eurose linnuse kinkekaardiga. Žürii lemmikuks osutus Aleksandr Smirnovi lohe, millele anti ka esikoht. Autorit premeeritakse linnuse 100 eurose kinkekaardiga.

Eripreemia autori ja teose sümbioosi eest otsustas žürii anda Lumi Mäesalule, auhinnaks perepilet Haapsalu linnusesse. Lisaks anti välja eripreemia tervikliku lahenduse, profesionaalsuse ning hea loo jutustuse eest Gerlinde Vallikivile, auhinnaks perepilet Haapsalu Linnusesse. Reigo Elleri lootust andvale lohele andis Haapsalu Raamatukogu Raamatukogude aasta eripreemia, auhinnaks Raamatukogude aasta märk, lipuke ja Stanislaw Lemi raamat „Robotite muinasjutud”.

„Meil on väga hea meel, et ka konkursi teisel toimumisaastal on osavõtjaid rohkelt ning iga töö on väga eriline ja preemiat väärt. Loomingulisi lohesid ootame kindlasti ka järgmisel jürikuul,“ lisas Haapsalu linnuse juhataja Jaak Mäll.