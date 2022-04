Galerii: abiturientidel algas riigieksamite periood

Malle-Liisa Raigla fotod

Abiturientidel algas täna eesti keele eksamiga kevadine riigieksamite periood.

Eksamile on registreerunud 7450 eksamitegijat. 27. aprillist 2. maini toimub eesti keel teise keelena eksam, kuhu on ennast kirja pannud 2474 eksamitegijat.

Gümnaasiumilõpetajatel on võimalus teha eesti keele või eesti keel teise keelena, matemaatika ning inglise keele, vene keele või üks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitas abituriente haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. Eesti keele riigieksam algab kell 10 ja lõppeb 16. Täpsem info eksami sisu kohta avaldatakse haridus- ja noorteameti kodulehel hiljemalt kell 16.

Kui abiturient soovib eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksamit sooritada, kuid tal ei ole võimalik põhieksamipäeval osaleda, siis on võimalus end kirja panna lisaeksamile. Eesti keele riigieksami lisaeksam toimub 16. mail ja eesti keele teise keelena riigieksami lisaeksam toimub 17. ja 18. mail. Lisaeksamil osalemiseks tuleb haridus- ja noorteametile esitada avaldus. Avalduse leiab haridus- ja noorteameti kodulehelt.

Riigieksamite periood jätkub 3. mail toimuva inglise keele eksamiga ning lõppeb 20. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeelte rahvusvahelised eksamid toimuvad märtsist maini.

Riigieksameid teeb tänavu kokku 9063 eksaminandi.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite infosüsteemis, riigiportaalis www.eesti.ee ja mobiilirakenduse StateOS kaudu.