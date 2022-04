Šokolaadifestivalil selgub Läänemaa parim šokolaaditort

7. mail Haapsalu promenaadil toimuval Läänemaa šokolaadifestivalil selgitatakse välja, kes on see Läänemaa naine või mees, kes teeb maailma parimat šokolaaditorti.

„Tiitli nimetus on küll „Läänemaa parim šokolaaditort 2022“, aga eks me kõik oleme mõne hõrgutise kohta kunagi öelnud, et see on maailma parim! Läänemaa šokolaadifestivali korraldajatena tahame olla selle tunnustuse vahendajateks,“ selgitas sihtasutuse Läänemaa turundusjuht Lemmi Kann.

SA Läänemaa partneriks konkursi „Läänemaa parim šokolaaditort 2022“ korraldamisel on Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK).

„Haapsalu on tuntud oma kohvikute poolest ja siia tullakse ka kaugemalt vaid selleks, et Läänemaa meistrite torte ja kooke nautida. Positiivne tagasiside on meie tordimeistreid tiivustanud ja paljud on avaldanud soovi saada veelgi paremaks, seepärast alustasime HKHK-s kondiitrite ja pagarite koolitamisega,“ ütles HKHK turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse osakonna juhataja Enna Kallasvee.

Ta lisas, et kondiitrite-pagarite õpetajad on praktikud – nad töötavad ka ise igapäevaselt kohvikutes ja on valmis oma oskusi ja nippe jagama uutele meistritele. Kallasvee julgustas Läänemaa parima šokolaaditordi konkursist osa võtma, sest kaotada pole midagi, ainult võita.

Konkursil võivad osaleda kõik Läänemaa torditegijad, nii professionaalsed kui ka need, kelle magusaloomingut on seni nautida saanud vaid oma pere, sõbrad ja tuttavad. Konkursil osalemise eelduseks on, et tort sisaldab ohtralt šokolaadi, maitseb suurepäraselt ja näeb nii hea välja, et ahvatlusele on võimatu vastu panna. „Muidugi on oodatud originaalne omalooming, aga samamoodi näiteks ka vanad head klassikud nagu näiteks Sacheri tort,“ selgitas Kann.

„Šokolaadifestival võiks anda julgust kohalikele tordimeistritele tulla välja uute põnevate toodetega. Lisaks uutele tortidele-kookidele mahub Haapsalusse ja Läänemaale kindlasti veel toredaid kohvikuid!“, ütles HKHK toitlustusvaldkonna kutseõpetaja Kaire Raba.